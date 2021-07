De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 30 de julio de 2021, p. 2

Apoyadas y felicitadas por el cuarto lugar con el que terminaron en los Juegos de Tokio, las integrantes de la selección de softbol recibieron el repudio de autoridades y un sector de deportistas y ex competidores por dejar en botes de basura los uniformes que usaron. Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, anunció que el equipo, por esa acción, está fuera de los Centroamericanos de El Salvador y los Panamericanos de Santiago de Chile, ambos en 2023, y la cita veraniega de París 2024.

Repruebo total y enérgicamente esta penosa situación, seguramente ya no se sienten mexicanas. Mientras nosotros estemos en el COM, estas deportistas no podrán acreditarse para ninguna competencia del ciclo olímpico. Estoy muy triste y muy molesto a la vez , sentenció Padilla.

El titular del COM reveló que se hará una investigación por la se-rie de irregularidades de las jugadoras durante su estancia en Japón, cuando realizaron el campamento de concentración en Hiroshima y su alojamiento en la Villa Olímpica de Tokio, además de que se negaron a portar los uniformes oficiales para utilizar el de su marca patrocinadora.

Como sacaron indebidamente las colchas y hasta las almohadas, seguramente ya no les cabía en sus maletas la ropa y entonces hicie-ron de lado la representatividad ofendiendo a los mexicanos, porque no sólo son uniformes con los colores patrios, sino con el escudo y el nombre del país , fustigó Padilla.

Agravio a nuestra identidad

El jefe de misión de la delegación nacional, Mario García de la Torre, condenó la acción por ser un agravio a nuestra identidad , por lo que se hará una investigación exhaustiva para intentar identificar claramente a las personas responsables , declaró a Espn.

La Federación Mexicana de Softbol informó que también indagará, aunque su dirigente Rolando Guerrero, en un intento de justificar lo hecho por sus representadas, comentó que la vestimenta era de entrenamiento y que quizás los dejaron por un problema de sobrepeso en sus maletas.

Si se demuestra que dejaron uniformes de competencia o de gala es fácil identificarlas con su número de casaca, no podrán participar más con la selección. Igual, no es lo mismo empacar un par de guantes que casco, bates, caretas, zapatos de juego , publicó en la cuenta de Twitter de la FMS.