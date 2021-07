Editor Ricardo Guzmán Wolffer

Suele dejarse de lado el recuerdo de quienes entregan la vida, la familia y la salud a la función jurisdiccional. El bajo perfil mediático de los funcionarios de la judicatura federal hace que sean famosos en tanto los juicios que resuelven estén en las noticias, pero, una vez que llega otra novedad, regresan al anonimato entre expedientes. De ahí la importancia del Homenaje a los juzgadores federales del Instituto de Posgrado en Derecho: se recuerda a los juzgadores y trabajadores desde la perspectiva de los usuarios del servicio de impartición de justicia, desde los compañeros laborales y demás personas en quienes impactó el quehacer de esos héroes anónimos.

El dilema de la subcontratación

Gilberto Chávez Orozco*

Como consecuencia de la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y otras siete leyes sobre el régimen de subcontratación, ha surgido incertidumbre generalizada para identificar qué relaciones jurídicas están comprendidas en ella y quienes deben registrarse en el padrón que al efecto ya creó la Secretaría del Trabajo federal (STPS). Las consecuencias económicas, fiscales, de seguridad social y hasta privativas de libertad en los casos en que se utilice la figura prohibida, alimentan la preocupación para evitar incurrir en ella.

La duda surge por la prohibición radical que establece el artículo 12, frente a la permisibilidad que dispone el numeral 13 de la LFT sobre trabajos u obras especializadas siempre que no coincidan objeto social o actividad económica preponderante entre prestadora y beneficiaria de los servicios prestados. Funcionarios de la STPS han atizado la duda al expresar que la prohibición es absoluta y sin excepciones, y que el elemento fundamental es si el prestador de servicios introduce personal propio a las instalaciones de la contratante, lo que contraría el texto legal y las negociaciones que derivaron en la reforma.

Ello ha inducido a algunos centrarse en el análisis de las actividades especializadas y objetos sociales, sugiriendo incluso modificar los estatutos sociales para evitar tal identidad de objeto social, o fusionar o escindir personas morales.

Sin embargo, la interpretación más idónea debe partir del elemento lógico previo, es decir, la identificación de la existencia de la figura que se prohíbe: la subcontratación de personal, la cual se define por la propia LFT como aquélla en que una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra .

Si se proporciona o pone a disposición personal propio en beneficio de otra, hay subcontratación y entonces sí, procedería analizar especialidad y objeto social.

Por el contrario, si no existe tal puesta a disposición o no se proporciona personal, no hay subcontratación y no hay necesidad del análisis de actividad y objeto social.

La implementación de esta importante reforma se dificulta por la falta de claridad en el texto legal y la falta de acciones oficiales para aclarar el tema. Mientras, los problemas derivados del aspecto laboral del tratado de libre comercio apenas han comenzado.

La utilidad de la filosofía del derecho en el derecho tributario de Silvino Vergara Nava (Edit. Porrúa), es un análisis profundo sobre el fenómeno recaudatorio en México. Quienes dedicamos esfuerzos para pagar impuestos solemos dejar de lado el sentido del cobro público, cuando es un reflejo de la mexicaneidad y el sentido de patria que ha quedado plasmado en los cuerpos legales.

El autor ganó el premio nacional de investigación jurídica con este trabajo que lo mismo habla de las obligaciones que desconocemos (hasta que somos requeridos por la autoridad hacendaria) que de las intenciones de un país que ha triunfado en esta administración al lograr una recaudación como no se ha visto antes. La filosofía del derecho está muy presente en los actos cotidianos. Si nos sentimos perseguidos por los recaudadores, es porque la ley establece una suerte de presunción de culpabilidad sobre los contribuyentes.

Esto y mucho más es mostrado con notable precisión por este investigador que desglosa el fenómeno tributario con el logro adicional de hacer un texto interesante, digerible, casi novelesco por momentos, pero que renueva el panorama de la filosofía del derecho en un área que suele ser poco amable y que veremos con nuevos ojos luego de leer este texto ganador. Bastará su lectura para ver que, con las letras del investigador Vergara, la investigación jurídica tiene niveles impensados de tan buenos.

