Con ello, el grupo de los cinco magistrados que han mantenido su oposición a las formas de Vargas, sus manejos administrativos y su conducción, iniciaron una respuesta casi unánime. Reyes Rodríguez Mondragón respondió: en relación a su expresión yo me hago responsable de mis votos, la confluencia de los mismos, sufragar en sentido de una mayoría no es votar como usted lo ha señalado, en manada .

Con ese desplante, Vargas expresó su respaldo a la única magistrada que se ha mantenido a su lado en la abierta disputa que hay en el seno del TEPJF pero desató la indignación del bloque de cinco magistrados que desde hace casi tres meses se han opuesto a su gestión. Quiero pedirle más respeto a los integrantes. No somos una manada. Nuestros votos son fundados, independientes. No me permitiría en una sesión emitir calificativos en la manera que vota cada uno de los colegas , respondió Janine Otálora.

Manada de votantes

El reproche de sus colegas obligó a Vargas a recular en su aseveración ofreciendo disculpas por el término, era metafórico, no me estoy refiriendo al voto en bloque, no lo expresé a partir de sus sufragios. No voto como manada, lo manifesté respecto de mi votación .

El magistrado Felipe Fuentes Barrera censuró la expresión de Vargas: para sumarme a esta manifestación de inconformidad en relación con la expresión, que bueno presidente que ya aclaró que se refería a su voto .

El revuelo generado en redes sociales motivó que Vargas difundiera en Twitter un escrito intentando explicar su alusión a las manadas y sus colegas.

El TEPJF desestimó un recurso de Morena en contra del desechamiento de una queja que promovió ante el INE relacionado con el gasto de campaña del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García.