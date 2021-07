Las más de 30 inclusiones en el más reciente número, que fechado en abril no ha mucho apareció en papel ( La Mancuspia, como se le denomina económicamente, es localizable en http://www.papelesdelamancuspia.com ), mencionemos algunas autoras, en prosa y verso: Magolo Cárdenas, Ignacia Muñoz (con un poema en náhuatl y español), Pilar Cisneros, Gudelia Carmona, Elena Quirós, María Choza, Giselle Ruiz, Claudia Rangel, Angélica Minor y Arely Jiménez.

Actualmente el Consejo Editorial lo constituyen 16 regios, dicho sea en general. A más de Lorena, Fernando y otros autores no menos destacados (el tabloide se considera de escritores para escritores ) forman parte de él Guillermo Meléndez, José Eugenio Sánchez, Patricia Laurent, Malena Múzquiz, Luis Aguilar, Julio César Méndez y Eduardo Zambrano.

En Monterrey, ciudad industrial que valora muy poco el trabajo no tangible , esta iniciativa bastante independiente, que sin embargo no se mira a sí misma independiente de nada ( ni de la autocensura ni del dinero ni de nuestras obsesiones ni del amor : Elizondo), ha editado asimismo al menos una decena de libros y, en cuanto a su periodicidad, sufrido varios avatares, bien que desde hace tiempo suele aparecer seis veces por año.

“Los aspectos visuales de Papeles de la Mancuspia, nombre de evidente origen cortazariano, son coordinados y estrictamente supervisados por María de Jesús Rodríguez Flores.”