Para tratar de inhibir la participación en este proceso se han dicho muchas cosas: primero, se advierte que no tiene ningún caso sufragar porque no hay respuesta a una pregunta ambigua que no va a ningún lado, y que se diseñó para eso, para confundir a quien pretenda participar.

No recuerdan esas mismas voces que hoy se niegan a la participación popular que de otra manera algunos miembros de ese sector ya han participado en el gobierno sin requerir de consulta alguna.

Esos grupos se apoderaron de las decisiones que nada más pertenecían a quienes habían sido electos para dirigir al país, a quienes consideraron sus empleados a los que premiaban o desechaban, según las circunstancias.

Perder ese poder los hace tratar de malograr el ejercicio; no obstante, parece –no lo sabremos sino hasta el domingo, ya tarde– que sí, que habrá una buena votación. Ellos, los que buscan su fracaso, saben de cierto que será casi imposible que 40 por ciento del padrón vaya a las urnas, pero eso no les atañe, lo importante es que la gente no acuda a los centros de votación.

La suerte de los ex presidentes no es trascendente, juzgarlos o no es lo de menos, total, la idea es que lo que no sirve debe desecharse y ellos ya sirvieron, lo que se debe impedir es la participación popular, eso es lo que se juegan, ese es el fondo.

De pasadita

No está de más insistir en que para el combate en contra del coronavirus se requiere de la conciencia de todos. Esta guerra no la puede ganar sólo el gobierno.

Los contagios aumentan y mientras las críticas a las voces que informan sobre la situación han perdido credibilidad, las reuniones masivas con todo tipo de descuido triunfan.

La enfermedad ya no parece poner condiciones a la convivencia en esta ciudad que tiene cada vez más contagios. El miedo ya no es factor, ojalá y muy pronto el freno sea la razón. Nada más.