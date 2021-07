Es destacable, también, que en el periodo 2018-2020, pero especialmente en este último año, el ingreso corriente promedio trimestral por deciles de hogares se redujo en nueve de ellos, pero no en el correspondiente a los más pobres, en donde se observó un aumento de 1.3 por ciento. Del decil II al X todos los hogares vieron sus ingresos disminuidos entre 2.7 y 9.2 por ciento (esta última proporción corresponde al sector de mayor poder económico).

En materia de ingreso corriente promedio trimestral la diferencia entre los hogares es abismal: los que se ubican en el decil X obtienen 16.43 veces más que los del decil I, aunque en el periodo de referencia los hogares más pobres no reportaron reducción en dicho ingreso.

Ahora bien, ¿cuáles fueron los resultados de la pandemia de influenza en 2009? De acuerdo con la Enigh 2010, no hubo hogar en el país que no padeciera un desplome en sus ingresos: el ingreso corriente promedio de los hogares se desplomó 12.3 por ciento; el ingreso corriente total disminuyó 6.8 por ciento en términos reales; el ingreso monetario decreció 8.2 por ciento y el no monetario uno por ciento; el gasto corriente total promedio por hogar cayó 3.8 por ciento; la diferencia entre el ingreso del decil I y el X fue cercana a veinte tantos. Existen grandes diferencias por deciles de hogares: 10 por ciento de los más pobres dedicaron 49.9 por ciento de su gasto a alimentos, bebidas y tabaco, mientras que el decil de más altos ingresos dedicó sólo 22.9 por ciento ; el ultimo decil, es decir, el de más altos ingresos dedicó 19.5 por ciento a educación y esparcimiento y el de menores ingresos el 5.4 por ciento.

Las rebanadas del pastel

Calderonistas y peñanietistas gritan a coro: ¡nada supimos, nada compramos! , pero lo cierto es que el gobierno del presidente López Obrador “encontró 31 contratos relacionados con el software de espionaje Pegasus en los sexenios de (¡sorpresa!) Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, detalló que de las arcas públicas salieron alrededor de 2 mil millones de pesos “para la adquisición de software, hardware, bases de datos, plataformas, licencias y mantenimiento de estos equipos, entre otros”. Entonces, que siempre sí.

