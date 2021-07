E

ste domingo se realizará por primera vez una consulta popular con sustento constitucional, aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), procesos institucionales y resultados con probable verificación confiable. Antes, en este mismo sexenio, se habían efectuado ejercicios carentes de los atributos mencionados, en aras de dar densidad política a decisiones en curso.

El estreno de esta forma de democracia participativa no cuenta con los mejores augurios, a pesar de que el platillo inicialmente programado parecería suculento para apetitos políticos tan desarrollados como los actuales: decidir con un sí o un no la suerte judicial de los ex presidentes de la República vivientes, tan repudiados por una activa franja social, debería ser una dorada oportunidad de movilizaciones en estos momentos de una enorme ebullición política.

Sin embargo, esta consulta inaugural ha estado precedida de confusiones, contradicciones (el propio Presidente de la República no votará), insuficiencia presupuestal y peleas entre poderes federales, el electoral y el Ejecutivo. A 72 horas de la apertura de urnas para recibir los votos ciudadanos, continúa la indefinición respecto a la ubicación de las casillas, la información y promoción han sido notablemente bajas y el empuje cívico original, que consiguió 2.5 millones de firmas en favor del enjuiciamiento de los ex presidentes, en 15 días de trabajo, ahora parecería no estar en condiciones de alcanzar la cifra mágica de 37.4 millones de votantes, correspondientes a 40 por ciento del padrón electoral vigente.