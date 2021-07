U

no. La conquista de México se pensó en Cuba y empezó por Veracruz (1518). Y la liberación de Cuba se pensó en México y zarpó de Veracruz (1956). Punto de partida y de llegada: Santiago de Cuba, cercana a la aldea de Yara, donde el fraile mercedario Bartolomé de Olmedo preguntó al cacique Hatuey si quería convertirse en cristiano para subir al cielo (2 de febrero de 1512).

Sin muchas opciones (la hoguera ya despedía humito), Hatuey replicó a la monserga del piadoso: ¿Y los españoles también van al cielo? Descolocado, Olmedo respondió: Por supuesto . A lo que Hatuey pidió no querer ir allá, sino al infierno, por no estar dónde estén y por no ver tan cruel gente . Hete aquí, el primer alegato rebelde del nuevo mundo .

Dos. Hace 500 años, México-Tenochtitlan cayó en poder de los invasores. Pero simultáneamente, en Castilla, Carlos I aplastaba a sangre y fuego el levantamiento armado de los comuneros, que en las cantinas recitaban versos que Hatuey hubiese hecho suyos: Tú, tierra de Castilla / muy desgraciada y maldita eres al sufrir que un tan noble reino como eres / sea gobernado por quienes no te tienen amor (1520-22).

Financiada por banqueros alemanes y holandeses, la conquista de América fue una empresa feudal y esclavista. Sin embargo, en los barcos del conquistador también llegaron millares de comuneros castellanos con ideas que desde las entrañas del poder virreinal se fueron entrelazando con las de los pueblos originarios. El poder municipal fue una de ellas.

En México, José Martí escribió: El municipio es lo más tenaz de la civilización romana y lo más humano de la España colonial. Por los municipios, en las más de las colonias, entró en la libertad la América. Esa es la raíz y esa es la sal de la libertad: el municipio ( El Partido Liberal , 25 de noviembre de 1891).

Tres. Dato no menor: en Ayacucho, los ejércitos bolivarianos pusieron punto final al imperio español en América continental (9 de diciembre de 1824). Una victoria militar imposible sin el levantamiento en Sevilla del coronel liberal Rafael del Riego, quien se negó a embarcar las tropas destinadas a sofocar la sublevación en las colonias españolas (enero de 1820).