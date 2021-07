Tras su movilización, personal de la Presidencia de la República se comprometió a gestionar una reunión con Carlos Torres Rosas, la cual se llevaría a cabo el lunes pasado a las 10 horas, pero dicho encuentro fue cancelado.

Queríamos que alguien nos atendiera y quedara el acuerdo de que sí nos van a dar esa cita, y si no es con Carlos Torres, que sea con el Presidente. Queremos informarle todas las anomalías que están ocurriendo en los SDN, afirmó.

Tras lamentar que las autoridades parecen aplicar estrategias dilatorias para cansarnos y desgastarnos , Trejo subrayó que una de las principales exigencias de los trabajadores inconformes es la destitución de los coordinadores regionales de los SDN que han actuado mal, con abuso de autoridad .