Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de julio de 2021, p. 11

En octubre se alcanzará el compromiso de vacunar a todos los mexicanos mayores de 18 años porque hay abasto suficiente del bilógico, reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su exposición ante los medios de comunicación, le pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que explicara los avances en la negociación para la apertura de la frontera norte, pero el canciller le insistió en que lo hiciera él. Entonces, el mandatario dijo que espera que no permanecerá cerrada por mucho tiempo más, debido a su relevancia económica y comercial, e incluso, señaló, hay un compromiso de otra aportación de vacunas estadunidenses.

El Ejecutivo ponderó la importancia de vacunarse y reveló que su hijo menor Jesús Ernesto se contagió hace unos días: Voy a dar un dato. Se contagió Jesús Ernesto. (Fue) hace poco. Estuvimos conviviendo, porque no se sabía, y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá. No le va a gustar mucho a Beatriz que yo haya dicho esto, pero bueno, que todo sea para ayudar a quitar miedos, temores y que ayude también a quitar todos estos obstáculos, porque se trata de vacunas que están demostrando su efectividad, todas, afortunadamente .

El objetivo de vacunar a la mayoría de la población antes del invierno se materializará, ya que, en promedio, el biológico se aplica cada día a 904 mil mujeres y hombres, adujo López Obrador. Fue cauto al abordar la visión de una tercera dosis como refuerzo: No se está contemplando todavía lo de la tercera dosis. No se descarta, pero no está en el horizonte .