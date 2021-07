El lunes, desde Veracruz, el jefe del Ejecutivo mexicano instó a Biden a tomar una decisión al respecto; López Obrador considera que no es concebible castigar a una nación que atraviesa una difícil situación sanitaria y económica.

Confirmó que ayer zarpó en Veracruz un barco hacia Cuba y hoy miércoles iría uno más con insumos médicos, particularmente oxígeno, así como alimentos; al mismo tiempo no descartó el envío de combustibles para la operación de los hospitales carentes de energía eléctrica.

No (habrá sanciones), porque nosotros somos un país independiente, libre y soberano, y estamos actuando de esa manera , sostuvo ayer a la prensa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no corre riesgo de ser sancionado por Estados Unidos, ante el envío de apoyo humanitario a Cuba. Al contrario, confió en una respuesta positiva del gobierno de Joe Biden, en la perspectiva de levantar el bloqueo económico a la isla.

Este martes, en la conferencia de prensa matutina, reiteró su llamado a separar las necesidades de salud con las cuestiones políticas y, en esa perspectiva, eliminar esa medida extrema del bloqueo el cual representa un gran atraso en política exterior, contrario a la fraternidad entre los pueblos.

En ese punto confió en que “el gobierno de Estados Unidos dará una respuesta positiva porque no es conveniente una política de este tipo.

Podemos tener diferencias pero no se puede condenar a un pueblo al hambre, a la enfermedad ¡Cómo es posible que no se consiga el oxígeno porque, si un barco de una nacionalidad va a llevar oxígeno, es castigado y ya no puede entrar a Estados Unidos!

Si se tratara –aceptando sin conceder, como dicen los abogados– que (los barcos) llevan armas, pues a lo mejor ¿no?, aunque pues cada país es independiente, es autónomo, pero eso sí podría cuestionarse, pero ¿alimentos, medicamentos?, ¿por qué ese bloqueo? , preguntó.

En el salón mostró un esquema de la mencionada sesión de la ONU en la cual se abordó el tema de Cuba. En ese momento, precisó, 184 países votaron a favor de la eliminación del bloqueo, dos en contra y tres se abstuvieron.