Miércoles 28 de julio de 2021, p. 4

Con su actual política de sanciones y castigo hacia Cuba, Estados Unidos está llegando al límite de la lógica, incluso de la ética del bloqueo, porque ante una crisis humanitaria como la que ha provocado la pandemia ¿cómo justificas decirle a un país que no tiene derecho a oxígeno? , plantea el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard en entrevista con La Jornada.

Por eso, el lunes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a su homólogo estadunidense, Joe Biden, suspender las medidas que impiden a Cuba comerciar normalmente con el mundo desde hace 60 años. El siguiente paso es ver qué respuesta tiene Estados Unidos y en función de eso ajustar nuestra ruta .

–Por lo que ha dicho, Biden no va para allá.

–Estoy consciente de ello. Necesitamos que cambie.

En la torre de la cancillería, pocas horas antes de volar a Lima para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, Ebrard analiza el espectro de temas de política exterior que ocuparon en días pasados las intervenciones presidenciales, entre ellas el de privilegiar a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) por encima de la OEA.

“Lo que hemos visto durante la pandemia es que la OEA ni siquiera se ha pronunciado sobre la situación. Podrán decir que la OEA es una institución política y que para las cuestiones de salud está la Organización Panamericana de Salud. Según este criterio, ni siquiera hubiéramos votado en la ONU la resolución del acceso universal a la vacuna. No es un tema técnico, es un tema político central. Lo cierto es que la OEA no se preocupó, a nadie le preguntó si tenía problemas para conseguir las vacunas, algo tan esencial.

Es por eso que ahora somos muchos los que nos hacemos la pregunta ¿para qué sirve?

A lo largo de la entrevista, Ebrard opinó sobre las protestas en decenas de ciudades de Cuba.

–Hemos visto protestas, en algunos casos relacionadas con la pandemia y en otros por otras situaciones, en varios países: Chile, Colombia, Perú, Ecuador… Lo raro sería que en Cuba no ocurrieran, sobre todo considerando que tienen una situación más difícil. Lo sensato indicaría que no hubiera un bloqueo para que fueran los cubanos los que decidan qué ruta quieren tomar en su sistema y en sus instituciones políticas. Y el bloqueo se vuelve el principal obstáculo para que puedan tomar alguna decisión.

El canciller adelantó también que, sobre la iniciativa de sentar una mesa de diálogo entre los sectores de la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela, se espera poder concretar algo para noviembre.

El bloqueo a Cuba, estorbo para construir puentes

Recuerda cómo vio él, en 2016, el acercamiento con Cuba que propició el entonces presidente Barack Obama, reabriendo incluso la oficina de intereses en La Habana y estrechando manos con Raúl Castro.

Lo que yo vi fue el intento de construir una nueva relación con toda América Latina a partir del cambio en Cuba, tender un puente. El bloqueo estorba esa construcción.

–Obama argumentó que su gobierno llevaba 50 años haciendo lo mismo en Cuba, sin éxito, y que era hora de cambiar su receta. Hoy es quien fuera su vicepresidente el que retoma la vieja receta…

–Históricamente las sanciones han demostrado ser un error. Primero, es éticamente cuestionable. Es una forma de intervención directa que casi nunca ha tenido resultados pero termina provocando mucho sufrimiento. Parte de la idea de provocar el máximo sufrimiento a una población con tal de lograr que determinado gobierno se debilite. ¿Eso ha funcionado en algún lado? No veo dónde.

Yo esperaría que pronto logremos, si no persuadir al presidente Biden, por lo menos acercar las posiciones y sentimientos de América Latina y el Caribe con su gobierno. Nos gustaría otro curso de acción. Y no hablo únicamente de México, hablo de un consenso en la región. Sería no sólo un gesto hacia Cuba, sino a toda una zona.

–¿Cuál es la estrategia?

–Primero, que nos vean juntos. Segundo, que nos vean votando juntos, como nos vieron este año en la Asamblea General. La tercera es la propuesta que hizo el Presidente el sábado en Veracruz. El siguiente paso es ver qué dice Estados Unidos y en función de eso ajustar la ruta.