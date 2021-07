yer fue una fecha luctuosa para la lucha contra la corrupción. Dos ministros de la Suprema Corte –José Pardo y Luis María Aguilar– decidieron proteger al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, rechazando los recursos de la Consejería Jurídica de la Presidencia y el Senado. Para decirlo coloquialmente, respaldaron el acuerdo del Congreso local tamaulipeco de no reconocer el desafuero que en su momento dictó la Cámara de Diputados federal. Por otro lado, la Comisión Permanente del Congreso no tuvo éxito en su intento de llamar a un periodo extraordinario de sesiones a las cámaras de Diputados y Senadores. En la agenda figuraba quitar el fuero a los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta, sobre quienes pesan acusaciones que los llevarían a ser procesados penalmente. Toledo por enriquecimiento ilícito y Huerta por delitos de carácter sexual. Las reuniones de las Cámaras también servirán para confirmar los nombramientos de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda y Roberto Salcedo en la Función Pública y extender el plazo de aplicación del outsourcing más allá del primero de agosto, pero estos temas quedaron pendientes.

Autos eléctricos

El fabricante de automóviles eléctricos Tesla sorprendió con sus resultados financieros del segundo trimestre del año, que mostraron que los ingresos se duplicaron en comparación a las del año pasado y las ganancias aumentaron 10 veces, a un mil millones de dólares, a pesar de los vientos en contra de una persistente escasez global de chips y diversas interrupciones en la cadena de suministro. Entregó 200 mil automóviles entre abril y junio. Y por primera vez, la división de energía solar y almacenamiento de energía de Tesla registró más ingresos de lo que gastó. En el plano de los negocios espaciales, Musk está librando una batalla contra otros dos multimillonarios, Jeff Bezos y Richard Branson.

Ombudsman Social: Bancomer no le entrega su dinero

Tenemos un problema con Bancomer de Guadalajara en su sucursal Río Nilo. Se trata de dos personas de la tercera edad a quienes ya difícilmente les hacen caso. Resulta que Ofelia murió y le heredó todos sus bienes (pocos) a Luis Enrique y él no ha podido hacer efectivo el depósito bancario por no tener ni la tarjeta de retiro, ni el contrato correspondiente. La cuestión es que el director del jurídico de Bancomer le aseguró que sin su firma en el documento correspondiente no le entregarán el dinero de la cuenta de Ofelia.

Martha Guillermina González /Guadalajara (verificado por teléfono)

Twiteratti

Frente al caso de Lidia Cacho y que exonera a los responsables de su tortura, podemos decir como el poeta: para hacer justicia servimos todos, menos los jueces.

@DrLorenzoMeyer

