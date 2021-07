E

n 2005 Jesús Vargas Valdés y Flor García Rufino recuperaron un poemario casi desconocido de la gran bailarina, coreógrafa, escritora y luchadora social duranguense. Lo publicaron con un extenso y magnífico estudio introductorio: Francisca Yo! El libro desconocido de Nellie Campobello. En dicho escrutinio se ofrecen muchos avances de la investigación que los llevaría a la publicación de la magistral biografía Nellie Campobello: mujer de manos rojas (2013).

En mayo de 2016 el Grupo Editorial Planeta publicó la novela de Sandra Frid La danza de mi muerte, dedicada a la vida y desaparición de Nellie Campobello. En octubre de 2018 Vargas Valdés y García Rufino enviaron una carta a Editorial Planeta, hasta ahora sin respuesta, que gloso en su parte medular:

“La autora aseguró en diferentes entrevistas que su novela había sido fruto de una investigación y que todos los personajes de su libro eran reales, al igual que los hechos que ahí se narran […] y efectivamente el corpus del libro se sustenta en una exhaustiva investigación que hacen de la novela una historia verídica y apasionante.

“A nuestro juicio, el principal atractivo de La danza de mi muerte es que contiene datos asombrosos de las muy diversas etapas de la vida de Nellie Campobello que no eran conocidos y que enaltecen sus méritos, así como información sobre las relaciones que sostuvo con grandes personajes del medio artístico e intelectual.

“Indudablemente, la información que contiene la obra es resultado de una investigación que llevó más de 20 años, en los que se revisaron minuciosamente los archivos de varias ciudades, se realizaron más de 20 entrevistas a familiares, vecinos, amigos, compañeros y alumnos, y se consultaron archivos hemerográficos y todas las publicaciones disponibles dedicados a su vida y obra. Pero esta exhaustiva investigación no fue realizada por Sandra Frid, ni es en su libro donde se publicaron originalmente esos datos, sino en la biografía Nellie Campobello, mujer de manos rojas, de Jesús Vargas Valdez y Flor García Rufino, publicada en 2013”.

Sandra Frid no hace una sola referencia a los trabajos de Vargas Valdés y García Rufino, pero el ejercicio que ambos hicieron (y compartieron conmigo, por lo que me consta, me escandaliza todo lo aquí asentado) es abrumador: no, no se trata de una leve apropiación sino de datos y párrafos en 85 de las 153 páginas de la novela de Frid.