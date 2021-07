M

ientras redactaba el artículo que usted ahora lee, fue publicado en Aristegui Noticias el ensayo de Julio Moguel ¿Por qué la crisis actual es también ontológica? (https://cutt.ly/8Qtp193), que no obstante su brevedad es un artículo iluminador y visionario. JM plantea que “la marcha de los tres jinetes del apocalipsis –cambio climático, desigualdades y pandemias– se presenta ya no como un imaginario pasajero de los animales humanos vivientes del planeta sino como factor decisivo”. Lo anterior Moguel lo identifica dentro de una crisis de civilización , un tema del que advertimos en nuestro ensayo Modernidad y ecología , publicado en 1993 ( Ecología Politica, 3:9-22) y traducido a varios idiomas, y del que me he ocupado en extenso en el libro Los civilizionarios (Juan Pablos Editor, 2019). La crisis ontológica es en efecto una de las tres mayores crisis del mundo moderno junto con la ecológica y la social. Contra lo que muchos suponen, esta triple desgracia alcanza hoy la que es quizás su máxima expresión en la historia de la humanidad. En plena sintonía con las principales tesis del ensayo de Moguel, aquí exploro la confluencia de los tres jinetes del apocalipsis en la aparición de un miedo de especie como principal elemento trastocador, pero que al mismo tiempo, constituye la oportunidad para la creación de esperanzas en un mundo en crisis.

Vivimos pues un tiempo peligroso, donde todo depende de que la humanidad logre remontar lo que es la segunda fase más arriesgada de su historia (la primera ocurrió cuando la población del Homo sapiens se redujo al mínimo y quedó atrapada en las costas de Sudáfrica por efectos de un clima gélido extremo). Al fin y al cabo nuestra especie es la única sobreviviente de las 10 que integraron nuestro género. El tiempo pasó, y lo que observábamos como lejana película de terror se fue acercando sin que nos percatáramos y hoy somos ya parte de ella. De meros espectadores o fanáticos del cine, nos convertimos en unas pocas décadas en actores del drama. La primera vez que escuché azorado la idea de que la nuestra es una especie que puede morir, fue en el libro de Francisco Garrido Peña, Introducción a la ecología política (1993). Hoy esa idea es casi lugar común.