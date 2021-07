En este sentido, reiteró el llamado a los adultos mayores para que se vacunen. Ya estamos intensificando la vacunación porque no hay otra alternativa, no hay otra opción para enfrentar el virus, lo mejor es la vacuna, eso lo debemos de tener muy claro .

Después de encabezar la reunión de su gabinete de seguridad con las autoridades de la entidad, el mandatario consideró que ante una situación de nuevo especial, hay una especie de rebrote, una tercera ola de contagios , por lo tanto es necesario vacunarse y protegerse. Asimismo, subrayó que en su administración no se ha tomado determinación alguna de cierre o restricción de actividades públicas, con el fin de hacer prevalecer lo más importante: la vida.

López Obrador dijo que, en términos de las actividades públicas, actualmente no hay matices, y “no vamos a tomar ninguna decisión de cierre. Ya sabemos cuidarnos todos, fue mucha la información que hemos recibido.

Además, desde el principio he dicho que somos mayores de edad, que tenemos que cuidarnos y garantizar la libertad, no exagerar con medidas autoritarias. Porque todo es importante. Claro, lo más importante es salvar vidas, es la salud, pero no hay que exagerar con medidas que muchas veces tampoco ayudan, sino lo que demuestran es que hay un afán autoritario, les sale el autoritarismo que llevan dentro .

Recordó que, desde el inicio de la emergencia sanitaria, se dio “a la gente la libertad para cuidarse y no estar tutelándolos. Todavía estoy viendo en algunos lugares que ahí andan en las calles poniéndole gel a los automovilistas. ¿Por qué no le dejamos eso a la gente?, ¿por qué tiene que ser la autoridad la que lo ponga? ‘A ver, niñito, como tú no entiendes, te voy a poner tu gel’. ¡No! ¡Libertad!”.

Estrategia anti-Covid para el regreso a clases presenciales

Ayer, el mandatario encabezó una reunión con su gabinete de salud, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con objeto de revisar las acciones de vacunación y aquellas que tiendan a frenar los contagios de la enfermedad. También se trabajó la estrategia anti-Covid frente al anunciado regreso a clases presenciales, a finales de agosto.

Al encuentro privado en Palacio Nacional acudieron el secretario de Salud, Jorge Alcocer; la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Martha Delgado; el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y los directores del IMSS, Zoé Robledo Aburto, y del ISSSTE, José Antonio Ramírez.