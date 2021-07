Vidulfo Rosales manifestó que las autoridades no les han dado hasta el momento los detalles de lo que habría ofrecido el ahora fallecido para coadyuvar en la localización del paradero de los estudiantes: El nivel de colaboración que él tenía no lo sabemos, es un tema de sigilo entre la FGR y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, nosotros no tenemos detalles; lo que sí te puedo decir es que había una ruta, que sí había acercamientos con él, había diálogos que se estaban haciendo y estaban muy avanzados .

Agregó que confía en que los datos aportados por Mario Casarrubias puedan aprovecharse, aunque cree que aún no había un convenio formal con la FGR para reconocerlo como testigo colaborador.