Martes 27 de julio de 2021, p. 7

Víctima del Covid-19, murió la mañana de este lunes en un hospital privado de la Ciudad de México el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros.

Desde las 6:39 horas, el jefe del Ejecutivo de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, confirmó en redes sociales el suceso: Después de una gran lucha, mi amigo y hermano, René Juárez Cisneros, ha fallecido. Gracias por todo, mi gobernador .

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó sus condolencias: Envío mi más sentido pésame a los familiares y amigos de René Juárez Cisneros, ex gobernador de Guerrero y diputado federal. Fuimos adversarios, pero no enemigos. Además, guardo mucha simpatía y respeto por quienes escalan desde abajo y de cuna humilde . La Cámara de Diputados convocó para hoy a un homenaje luctuoso al ex coordinador de los legisladores federales del PRI fallecido; desde ayer, los grupos parlamentarios manifestaron sus conmiseraciones.