Además, en la Cámara de Diputados también se discutiría el dictamen sobre el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. En este caso el fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, solicitó su desafuero, pero el dictamen señala que no procede la petición porque no tiene fuero ese funcionario .

Los temas en San Lázaro, como Cámara exclusiva, son los desafueros de los diputados Saúl Huerta, ex legislador de Morena, acusado de violación sexual, y del petista Mauricio Toledo, sobre quien hay una indagatoria por enriquecimiento ilícito.

De nueva cuenta, la convocatoria para un periodo extraordinario de sesiones, pero ahora en ambas cámaras del Congreso, a realizarse este jueves y viernes, se tambalea. Hasta el cierre de la edición, los grupos parlamentarios no habían logrado acuerdos al respecto.

Pero en esa reunión de trabajo también se iba a dictaminar la petición del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Senado, Ricardo Monreal, de Morena, para autorizar un periodo extraordinario en la Cámara alta para ratificar al titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, propuesto por el Ejecutivo federal y aprobar la reforma al régimen transitorio del outsourcing.

Ese punto no estaba en el orden del día, porque la solicitud se hizo apenas ayer, pero se turnó de manera directa a la comisión para su análisis.

Sin embargo, en los grupos parlamentarios de ambas cámaras no se habían alcanzado aún los acuerdos para ello. Trascendió que a Morena se le complicó el panorama, ya que el PT no está de acuerdo en el desafuero del diputado Toledo, y el PAN no aprueba el dictamen del fiscal de Morelos.

De igual forma, la bancada del PAN en el Senado no apoyaba el extraordinario si no se incluía su iniciativa sobre el outsourcing, por la que solicitan ampliación de seis meses para que las empresas se regularicen ante el IMSS y el fisco.