Enrique Méndez y Roberto Garduño

Enviado

Periódico La Jornada

Martes 27 de julio de 2021, p. 5

Veracruz, Ver., No hay ningún problema. El que se quiera decir a la ligera que se está militarizando el país no es cierto , respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la pregunta de si existe tal movilización de las fuerzas armadas en el país.

El mandatario defendió la estrategia enfilada a resolver de fondo el fenómeno de la violencia, y anunció que se levantarán 500 cuarteles de la Guardia Nacional al término del sexenio, cifra por encima de los 266 programados hace dos años.

“En el tiempo que llevamos en el gobierno, las fuerzas armadas no han violado derechos humanos. En el caso en que ha habido, subrayo, (son) muy pocas violaciones, las mismas fuerzas armadas se han encargado de castigar a los responsables. Tengo presente uno o dos casos y, sin que yo ordenara que se actuara, ya los responsables de las secretarías habían tomado la decisión.

También se tomó la decisión de no apostar a la guerra, de que no haya masacres. Hubo un tiempo en nuestro país, lamentable, porque había más muertos en enfrentamiento que heridos y detenidos, el índice de letalidad mostraba que a los heridos los remataban. Eso se terminó, lo mismo la tortura. Entonces, son hechos y hay esta convicción, que es lo más importante, al interior de las fuerzas armadas, porque el soldado es pueblo uniformado. Si el Ejército, si la Marina, cometieron excesos en otros tiempos, fue porque se los ordenaban desde arriba, (desde) la autoridad civil. No se debe olvidar que el Presidente es el comandante supremo de las fuerzas armadas. Entonces, ya no es lo mismo, ya cambió.