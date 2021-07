Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 27 de julio de 2021, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, debe tomar una decisión al respecto del bloqueo contra Cuba y dijo que se trata de un llamado respetuoso, desde ningún punto de vista injerencista, pero hay que separar lo político de lo humanitario .

Manifestó que frente a la difícil situación de salud en Cuba, es inconcebible que se quiera castigar a un país independiente con un bloqueo y propuso, como una medida inicial, que Washington permita el envío de remesas de residentes en ese país a familias en la isla.

Este lunes, en su conferencia de prensa matutina –realizada en el Museo Naval en Veracruz–, al Presidente se le preguntó si continúa madurando su propuesta del sábado, en Chapultepec, de sustituir a la Organización de Estados Americanos por un organismo no lacayo , sobre todo a la vista de los intereses que representa, en especial los de Estados Unidos.

Respondió: creo que se debe buscar una nueva relación entre todos los países de América y creo que hay que convencer y persuadir a las autoridades de Estados Unidos para que nos integremos con respeto a la soberanía de cada país .

Porque, abundó, la política definida hace 200 años no funciona, no es buena para nadie; ya no tiene que haber invasiones, anexiones, bloqueos, sino cooperación para el desarrollo entre todos los pueblos .

En este punto, el mandatario consideró inconcebible que en los tiempos actuales se quiera castigar a Cuba, un país independiente, con un bloqueo, además de que la inmensa mayoría de otras naciones están contra las medidas impuestas por Estados Unidos a la isla, e insistió: es el momento de tomar una decisión al respecto .

López Obrador definió que, por solidaridad, el gobierno de México tomó la decisión de ayudar y ser solidarios frente a esta situación de bloqueo que quiere someter políticamente al pueblo y al gobierno de Cuba. No basta con votar cada año en la Organización de Naciones Unidas contra el bloqueo .