a jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha mostrado que sí, que este segundo tiempo de su mandato las apuestas son cada vez más fuertes y poco a poco ha ido ganando espacios que se perdieron en ese juego de traiciones, ineptitudes y malentendidos que pusieron en duda la fuerza y la aceptación del gobierno entre la población.

El plan de reactivación económica que anunció el día de ayer, y la confianza que mostró hacia cierto grupo de inversionistas, como el caso de los desarrolladores, nos enseña que en ese plan subyacen una serie de acuerdos que ella tuvo que lograr para dar una salida práctica al problema económico que vive la ciudad, pero sin olvidar que, además, urge el crecimiento económico para responder a los retos que demanda la metrópoli.

Pero aunque esto, el plan de reactivación, es de mayor importancia, hay otro punto fuera de este plan que aunque parece no haber llamado la atención, seguramente traerá reacciones importantes.

Nos referimos al cambio de responsabilidades que obrará sobre las cárceles de la ciudad. Hasta ahora, los reclusorios eran gobernados por la Secretaría de Gobierno y no parecían tener mayor problema, aunque la Comisión de Derechos Humanos local siempre ha levantado quejas y observaciones hacia la administración de estos centros de readaptación.

Hasta ahora no sabemos a ciencia cierta el porqué de este cambio. No parece haber argumentos sólidos para mover el cauce de ese organismo, aunque seguramente algo que no está en nuestro alcance saber motivó tal decisión.

No obstante, así, de golpe, con la muy escasa información que se tiene, no parece ser una decisión afortunada. Si bien es cierto que la recomposición de la policía es un logro que se tiene que poner en alto, no se podría decir que la corrupción en ese organismo está, cuando menos, controlada.

Ahora, si la intención es quitar cargas a la Secretaría de Gobierno para que su mayor tarea, la de atender a la oposición, no sufra ningún tipo de distracciones, la medida parece acertada, los tiempos no urgen por otras formas de actuación.