Dicha población es superior 6.5 millones respecto a la de junio de 2020 cuando los ciudadanos en su mayoría permanecían confinados en sus hogares por la emergencia sanitaria del Covid-19. Por su parte, el complemento, la población no económicamente activa (PNEA) fue de 40.7 millones de personas, cifra inferior en 4.1 millones a la de junio del año previo; a su interior, la PNEA disponible se redujo 5 millones.

in que sea la panacea, porque antes de la pandemia la precarización del mercado laboral era más que notoria, el número de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ha recuperado hasta alcanzar niveles similares a los observados en marzo de 2020, cuando se declaró la emergencia sanitaria en el país y comenzó el desplome económico.

En el sexto mes del presente año la población desocupada sumó 2.3 millones de personas e implicó una tasa de 4 por ciento respecto de la población económicamente activa. En comparación con junio de 2020 el número de desocupados disminuyó 484 mil personas y la tasa de desocupación descendió 1.5 puntos porcentuales.

Con cifras desestacionalizadas y en comparación con el mes inmediato anterior, en junio de 2021 la tasa de desocupación registró una caída de 0.2 puntos porcentuales al ubicarse en 4 por ciento; por su parte, la tasa de subocupación retrocedió 0.1 puntos porcentuales, al establecerse en 12.4 por ciento.

Por lo que toca a la PNEA (labores del hogar, estudio, jubilada, pensionada o con impedimentos personales) se ubicó en 40.7 millones de personas, 4.1 millones menos que un año atrás. De esta categoría, 8.1 millones se declararon disponibles para trabajar, pero no llevaron a cabo acciones al respecto.

Además, en junio de 2021 la informalidad laboral afectó a 30.5 millones de personas, al registrase una tasa de 55.4 por ciento de la población ocupada, proporción superior en 2.3 puntos porcentuales a la observada en igual mes del año pasado.

Las rebanadas del pastel

Como cada año, desde hace 29, en junio pasado la Asamblea General de la ONU condenó el ilegal bloqueo estadunidense a Cuba (184 a favor, dos en contra y tres abstenciones), pero, como sucede desde 1992, el grueso de las naciones no ha sido congruente. Sólo dos de ellas, México y Rusia, han enviado ayuda humanitaria a la mayor de las Antillas. Como lo expresó el presidente López Obrador, es necesario ser solidarios; no basta con votar cada año; hago un llamado a todos los países del mundo a que esa manifestación que se expresa en la ONU se convierta en hechos y se ayude al pueblo cubano; en vez de bloquear, todos deberíamos de ayudar. No es concebible que en estos tiempos se quiera castigar a un país independiente con un bloqueo. Además, casi todos los países del mundo están en contra del bloqueo a Cuba, la inmensa mayoría. Es el momento de tomar una decisión al respecto .

