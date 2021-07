Marlboro dejará el cigarro

Philip Morris, la compañía tabacalera detrás de la marca Marlboro, dejará de vender cigarrillos en Gran Bretaña dentro de 10 años y se concentrará en productos menos dañinos para inhalar, como los vapes. Hace pocos años sostenía que fumar no era dañino para la salud. En el tiempo transcurrido murieron o enfermaron muchos adictos, mientras los dueños de la compañía se hicieron inmensamente ricos. A ver si no pasa lo mismo con los que andan celebrando el uso de la mariguana para el reventón. Van a hacer ricos a los narcos y a los centros de tratamiento de adicciones.

Apesadumbrado

A unos días de la consulta ciudadana, el ex presidente Peña Nieto reapareció en Twitter. Apesadumbrado, mas no por el juicio popular, sino por el fallecimiento de un connotado priísta. En sus palabras: lamento profundamente el fallecimiento de René Juárez Cisneros, destacado político y servidor público que dedicó su vida al bienestar de Guerrero y de México. Mis condolencias para sus familiares y amigos. Descanse en paz (sus últimos tuits han sido de condolencias).

Ombudsman Social

Asunto: “Quién es quién…”

Quisiera que se iniciara un Quién es quién en farmacias y laboratorios, podría ser con información de los lectores. Las medicinas suben cada mes y no hay quien las frene. Ya se comieron la pensión que me otorga nuestro Presidente por ser de la tercera edad. En casi todas las mañaneras escucho: los servicios de salud y las medicinas son gratuitos , sin embargo, el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán inició de nuevo el cobro de todos sus servicios. Pregunto a las autoridades de Salud: ¿sería posible que tuviera presupuesto para ser como el IMSS y no cobrar y dar las medicinas que recetan? Hace tres años no pude hacerme la densitometría ordenada por ser muy cara.

María Luisa Torres Zepeda/CDMX (verificado por teléfono).

R: Sí hace falta un Quién es quién en materia de salud. Y en otras muchas cosas también.

Twiteratti

Según la lógica de Javier Lozano, Ernesto Zedillo rescató al país de la más grave crisis de nuestros tiempos, ah, mira, pues gracias a su ídolo lo que era una deuda privada se convirtió en una deuda pública billonaria (Fobaproa) y pasarán más de 50 años para saldarla.

Escribe @Mike_Oviedo

