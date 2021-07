Consideraciones sobre la consulta ciudadana

V

amos a la consulta, conscientes de que la Corte manipuló la pregunta y que ésta no se refiere a los ex presidentes de manera directa, pero la mayoría de quienes participarán tienen claro que es a éstos a quienes hay que juzgar, pues sobran razones para hacerlo, ya que nos han dejado, entre otras muchas calamidades, pobreza, desigualdad, sistema de salud destruido, corrupción escandalosa, violencia y muerte, precariedad laboral, apropiación y robo de bienes públicos, concentración criminal de la riqueza, la estafa maestra, espionaje, Ayotzinapa y una deuda pública devastadora con destino no aclarado que hoy asciende a 12.3 billones de pesos. También sabemos que, por más esfuerzo que se haga, es casi imposible obtener más de 37 millones de votos, es decir, 40 por ciento del padrón electoral y, por lo tanto, no será vinculatoria, sin embargo, el esfuerzo y la palabra de muchos mexicanos no puede quedar en buenos deseos. En este sentido, la autoridad y el gobierno federal estarán obligados a dar cauce a lo que resulte de dicha consulta, iniciando el procedimiento correspondiente para llamar a juicio a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, pues juzgarlos por esos delitos ni siquiera puede depender de una consulta, y mucho menos que ésta sea o no vinculatoria.

También es importante señalar como antecedente que en la consulta sobre el aeropuerto de Texcoco votaron un millón 67 mil 859 personas, menos de uno por ciento del padrón electoral, y se tomó la decisión de cancelarlo; entonces, de superarse ese número, hay razones de sobra para proceder.

Exijamos entonces al fiscal según el resultado que, más allá de interpretaciones legales, sobran elementos de carácter ético y moral para hacer valer el sentir de muchos mexicanos.

Benito Mirón Lince

Propone acciones después del 1º de agosto

La consulta popular del 1º de agosto es un avance de la democracia participativa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó indebidamente la pregunta y no quedó la obligación de juzgar a autoridad alguna.

Pero en el ánimo de la mayoría de los ciudadanos que asistiremos a votar por el Sí en la consulta está juzgar a los cinco expresidentes. Por eso la derecha se opone.

El Ejecutivo señaló que se juzga a los ex presidentes y también al pasado régimen –por cierto, aún activo en el gobierno y en los estados–. Desde Salinas de Gortari se impusieron el neoliberalismo y su cara oscura, el crimen organizado, resultando un régimen delictivo que promovió, desde el Ejecutivo, una política criminal de Estado. Antecedente de la violencia e inseguridad actual y del despojo.