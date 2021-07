Afp, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 27 de julio de 2021, p. 23

Túnez. Túnez enfrentó ayer su peor crisis política en una década, después de que el presidente Kais Saied destituyó al premier Hichem Mechichi, y horas más tarde a los ministros Ibrahim Bartaji, de Defensa; Hasna Ben Slimane, de Justicia, y Hisham Mishi, del Interior.

Mechichi hizo saber que se pondrá del lado del pueblo tunecino y facilitará el traspaso de poder a la persona que sea designada para sustituirlo.

Entregaré la responsabilidad a quien elija el presidente para encabezar el gobierno dentro del año de deliberaciones que viene siguiendo nuestro país desde la revolución , afirmó Mechichi en un comunicado en el que deseó todo el acierto a los futuros responsables del Ejecutivo.

Para evitar al país una mayor congestión en un momento en el que más necesita todas las fuerzas unidas para salir de la tensa situación en la que vive a todos los niveles, no puedo ser de ninguna manera un elemento perturbador, o parte de un problema que complica la situación , señaló.

Para preservar la seguridad de todos los tunecinos, declaro que me alineo, como siempre lo he hecho, al lado de nuestro pueblo y sus derechos, y declaro que no me adheriré a cualquier cargo o responsabilidad en el Estado , prometió.

La decisión de Saied de cesar de su cargo a Mechichi, además de suspender las funciones del Parlamento, llegó después de una jornada de protestas en las principales ciudades del país contra la gestión de la pandemia por el Covid-19 y ante la crisis económica.

El presidente afirmó, además, que esta medida implica la retirada de la inmunidad de los parlamentarios, y señaló que asumiría el liderazgo de la fiscalía, como parte de una serie de decisiones para salvar a Túnez, al Estado y al pueblo .

Aunque la Constitución de Túnez no permite la disolución del Parlamento, sí avala la suspensión de sus funciones durante un periodo de 30 días.

Después del discurso de Saied el domingo, miles de tunecinos, enojados por las luchas de poder y la cuestionada gestión de la crisis social y sanitaria por el gobierno, salieron a la calle a pesar de que imperaba un toque de queda, lanzaron fuegos artificiales e hicieron sonar las bocinas de sus autos en Túnez y otras ciudades.

Desde las primeras horas de ayer, seguidores del partido islamita Ennahda y del presidente Saied protagonizaron enfrentamientos.