San Cristóbal De Las Casas, Chis., El subcomandante Galeano declaró que los pueblos zapatistas participarán de forma extemporánea en la consulta popular del primero de agosto, para preguntar si se enjuicia a los ex presidentes, siguiendo los usos y costumbres de los originarios, con asambleas comunitarias y el resultado se le hará llegar a las organizaciones que buscan justicia para agraviados de la violencia, de búsqueda de desaparecidos y de presos de conciencia.

Manifestó que la pregunta a consultar no trata de los ex presidentes, o no sólo, sino de todos los actores políticos: Ejecutivos federales y sus gabinetes legales yampliados; gobiernos estatales ymunicipales; diputados locales y federales; senadores, jueces y todo el aparato de justicia; organismos descentralizados; entidades autónomas (como el IFE de antes y el INE de ahora); Ejército, fuerza aérea y Marina; policías federales, estatales y municipales. Tampoco trata de juzgar ni condenar a nadie. Trata de los derechos de las víctimas, de su derecho a la justicia y a la verdad .

En un comunicado, advirtió que “es más que probable que, tanto el oficialismo como la ‘oposición’ en México, usen la participación en la consulta y el resultado.

“Sea como una forma de legitimar su política gubernamental, sea como un argumento para esconder sus culpas y evadir la justicia. Tanto el número de participantes ‘contemporáneos’, como las respuestas, pueden ser secuestrados por uno y otro lado.”