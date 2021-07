Pretende ir Estados Unidos, a donde ya intentó llegar hace un mes. Caminé unos cinco días, pero me deportaron para Acuña (Coahuila), de ahí me vine para acá, al albergue , para juntar dinero y planear cómo intentarlo de nuevo.

Gabriel llegó de El Salvador en 2017, cuando tenía 24 años. Caminó durante tres meses hasta llegar a Oaxaca, con los pies destrozados y con llagas . Decidió salir de su país por el acoso de pandillas que vivía. La última vez casi me matan, me pusieron una pistola calibre 38 en la cabeza , dijo en entrevista. Por eso dejó a su mamá y tres hermanos, y su empleo como impresor de ar-tes gráficas.

Platicó que antes de esta experiencia pasó tiempo en la frontera sin atreverse a cruzar. Tenía miedo, sobre todo de que me fueran a secuestrar .

Para mantenerse, Gabriel ha trabajado en México en diversos empleos: auxiliar de albañil, mantenimiento, empacador.

Al igual que él, Ángel dejó Honduras por amenazas de pandillas. Querían que trabajara para ellos, pero me negué y me dijeron que me iban a quitar a mi hijo, si no cumplía. Por el miedo vine a solicitar refugio, pero no me han resuelto nada , contó.

El joven de 25 años entró al país acompañado de su hijo de siete el 11 de abril pasado. El trayecto fue muy duro; me costó llegar hasta aquí porque me asaltaron en el cruce del río de Guatemala con México, me quitaron hasta los documentos .

Su plan es permanecer en el país, lograr tener mi casa, mi transporte, mi negocio en electrónicos y en cocina , dijo.

Tanto Gabriela Hernández como Gretchen Kuhner coincidieron en que si bien en la Ciudad de México, segundo lugar en el país que recibe más solicitudes de asilo ante la Comar , los migrantes tienen algunas facilidades, aunque enfrentan problemas para obtener empleo y acceder a una vivienda.

En ocasiones, aunque tienen autorización para trabajar, acaban en el sector informal y, por su situación, es muy difícil que puedan rentar una vivienda digna, señalaron.