Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Lunes 26 de julio de 2021, p. 4

La consulta popular permitirá, desde emprender acciones con valor histórico y político , hasta iniciar procedimientos para fincar responsabilidades, señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Mientras que los activistas que promueven el movimiento #quelacorteaclare subrayan que lo importante de este ejercicio democrático son las víctimas de la violencia y su derecho a conocer la verdad.

En el engrose del expediente revisión de la constitucionalidad de la materia de consulta popular 1/2020 , la SCJN explicó que, conforme al artículo 13 de la Constitución, la consulta no podía personalizarse con nombres y apellidos, puesto que el ejercicio no puede estar dirigido a un individuo o individuos en particular, como si su carácter y atributos fuesen la motivación para deliberadamente diseñar una consecuencia jurídica en su contra .

Esta es la razón por la cual los ministros eliminaron los nombres de los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, que aparecían en la pregunta original, planteada por el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

Sobre los efectos del ejercicio, la SCJN señala en el documento: una vez que la población participe y se reúnan los requisitos necesarios para generar un resultado vinculante, el Presidente deberá encomendar a parte de sus órganos allegarse de elementos y evaluar los hechos ocurridos en el pasado y, de ser el caso, impulsar los procedimientos que correspondan .

A pocos días de la consulta, ha comenzado un movimiento en torno al hashtag #quelacorteaclare, materializado en una solicitud de aclaración de sentencia promovida ante la SCJN.