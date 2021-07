Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Lunes 26 de julio de 2021, p. 3

La dirigencia de Morena usó el logotipo de Apple para fusionarlo con una imagen de Andrés Manuel López Obrador e incluyó la frase de una de las campañas publicitarias de la empresa para acompañar un mensaje en sus redes sociales.