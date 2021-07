Y en contra de la acumulación de papel moneda, colocó por delante los valores de la cultura: recordemos, tenemos que salir adelante manteniendo nuestros valores. México siempre ha enfrentado calamidades por sus culturas, porque tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Eso no hay que olvidarlo. No estar pensando nada más en el cochino dinero, hay que estar pensando, actuar con honestidad, con dignidad. La verdadera felicidad no es acumular bienes materiales .

El modelo de este cuerpo de seguridad pública, expuso en su momento el Presidente, se funda en las guardias civiles de España, Francia, e Italia, donde esas instancias dependen de sus ministerios de Defensa. Ese es el modelo que vamos a llevar a cabo, desde luego con una iniciativa que enviará al Congreso federal.

El tabasqueño abundó en que la GN será un cuerpo de defensa, de seguridad de la población, con un sello: será incorruptible. Y muestra de ello es el respaldo popular que mantiene, a dos años de haberse conformado, pues goza en los sondeos del aprecio de la población. Así se está construyendo esta institución, que cuenta con prestigio de 75 por ciento en las encuestas, y se pide que esté presente la GN. Ya tiene 100 mil elementos .

De Xalapa, la comitiva del Presidente viajó a la zona popular de Veracruz, en la colonia Arboledas de la zona norte se organizó el evento de supervisión de obras de mejoramiento urbano de colonias populares. Sobre un camellón –donde antes sólo existía una polvorosa cancha de futbol y ahora se levanta una estructura metálica que cubre una de basquetbol acondicionada con baños y vestidores–, bordeada de decenas de casas, el Presidente aclaró que su intervención se fundó en el respeto a la veda electoral: “me da mucho gusto estar aquí y vamos a correr el riesgo, porque no debemos de congregarnos, porque todavía no pasa desgraciadamente la pandemia, y también no se pueden hacer actos públicos porque hay veda electoral –dentro de ocho días va a haber una consulta– y no se puede. Estamos haciendo nuestras reuniones cerradas, pero lo cierto es que nos estamos viendo y nos estamos escuchando, ojalá y la autoridad electoral comprenda”.

El tabasqueño, que era observado y vitoreado por decenas de vecinos desde sus casas, les aseguró que van a continuar todos los programas de bienestar, se va a seguir apoyando a los jóvenes .