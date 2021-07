Afp

Periódico La Jornada

Lunes 26 de julio de 2021, p. a11

Nueva York., El próximo viernes se lanzará el primer álbum póstumo de Prince, una grabación inédita que permanecía en su bóveda de Paisley Park, el enorme complejo que mandó construir el fallecido músico estadunidense cerca de Minneapolis.

Welcome 2 America, álbum de 12 temas terminado en 2010 y archivado por razones desconocidas en la bóveda del complejo, ofrece una visión profética de las luchas sociales, el racismo, la fractura política, la tecnología y la desinformación que impera en Estados Unidos.

Fusionando lirismo con un funk suave, Prince describe a Estados Unidos como land of the free/home of the slave (tierra de los libres/hogar del esclavo).

El artista, quien murió a los 57 años el 21 de abril de 2016 por una sobredosis accidental de fentanilo, no podía saber que en los años posteriores a su deceso Minneapolis, su amada ciudad natal, estallaría en un furor de protestas tras el asesinato del ciudadano negro George Floyd a manos de un policía blanco.

Sin embargo, Prince era un activista de carrera que abogaba por el empoderamiento de los afroestadunidenses, no sólo en la industria discográfica.

You go to school just to learn/about what never existed (Vas a la escuela sólo para aprender/ sobre lo que nunca existió), canta Prince en el tema de cierre One Day We Will All B Free (Un día todos seremos libres).

En el álbum, Prince lanza un ataque como enfocado con un láser a la condición de Estados Unidos , destacó Morris Hayes, durante largo tiempo tecladista y director musical de Prince.

Lo que pasa con las redes sociales, la justicia social y la conciencia social... este es un esfuerzo conjunto para hablar realmente sobre estas cosas , agregó Hayes, quien coprodujo el álbum.

Realmente me gustó el material crudo, y en lo que respecta a mi producción, sólo quise mantenerlo en bruto y no interponerme en lo que trata de decir .

Para Hayes, el artista era un adelantado , como un sabio sentado en algún lugar del Himalaya , al presagiar el momento actual.