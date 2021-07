Tampoco se trata de obligar a las casas de bolsa a mandar operaciones a Biva porque el que se puede ver perjudicado es el inversionista final, por los volúmenes y el riesgo de que no se concreten. Son problemas complejos porque hay que considerar que el mercado bursátil en México es muy pequeño, lo que complica más la eficiencia , explicó el experto de BWC.

Añadió que ha sido difícil encontrar un punto de concordancia entre las casas de bolsa y las autoridades, ya que no se trata tampoco de imponer cosas, sino de que se genere un ambiente de competencia que beneficie a todos los participantes.

Concentración de operaciones

María Ariza, directora general de Biva, declaró hace un par de días, en conferencia de prensa, que nos han tocado tres años muy retadores en todos los sentidos, no nada más enfrentándonos a un monopolio que a todas luces sigue queriendo conservarse en esa posición, tanto en actitudes como en sus publicaciones .

De acuerdo con un operador, que prefirió no ser citado por esta edición, el principal indicador que predomina en la BMV frente a Biva es que prácticamente toda la operación se sigue haciendo o mandando a Bolsa Mexicana de Valores.

En teoría todos los participantes de mercado deberían tener lista la posibilidad de mandar órdenes a las dos bolsas, pero no es así. En el escenario ideal, las reglas de mejor ejecución deberían cumplirse, pero aún no están listos esos programas tecnológicos y muchas entidades no están preparadas. El poco volumen que registra Biva proviene de entidades que sí están mandando operaciones para allá o que sí tienen bien su sistema de mejor ejecución , detalló el operador.

En Estados Unidos, por ejemplo, si los intermediarios bursátiles (entidades que hacen operaciones a nombre de su clientes inversionistas) mandan una orden, hay un sistema que busca en dónde se puede cruzar mejor (tener el mejor precio los activos financieros). Se decide entre 13 diferentes bolsas.

Aquí, en México, ese sistema es de cada entidad bursátil y muchas casas de bolsa, según la justificación que se le dio a la CNBV por la cual la autoridad echó para atrás la regulación de mejor ejecución hasta tener una idónea, no la tienen lista y eso genera costos elevados para las entidades.