De La Redacción, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Lunes 26 de julio de 2021, p. 2

Tokio. En una complicada jornada para los mexicanos, la gimnasta Alexa Moreno tuvo una destacada actuación al avanzar a la final de salto de caballo en su debut en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, luego de ubicarse en la séptima posición, mientras la estadunidense Simone Biles lidera la competencia.

La tricolor había quedado en el octavo puesto con 14.633 puntos, pero subió un lugar luego de un reacomodo de posiciones tras la salida de la estaunidense MyKayla Skinner debido a que por reglamento sólo pueden clasificar dos atletas por país a la final por aparato.

Estoy muy feliz de lograrlo, ya en la prueba haré lo mejor que pueda, pero mi objetivo de llegar a la final se logró. Ya no habrá más presión y lo voy a disfrutar mucho , dijo.

Me ayudó mucho que el caballo fuera el primer aparato de mi rotación, eso me hizo sentirme un poco más relajada y buscar dos buenos saltos , agregó.

La mexicana no pudo avanzar en el all around debido a que cometió imprecisiones, como una caída en la viga, que le costó una penalización de .1, así como no haber ejecutado su salida en el tiempo marcado.

Alexa terminó en el lugar 83 en la viga de equilibrio con 11.066 unidades, mientras en la prueba de piso se quedó en el escalón 60 con 12.333 puntos y en barras simétricas se ubicó en el peldaño 59 con 12.566.

No obstante, se convirtió en la segunda gimnasta mexicana en alcanzar una final olímpica en salto de caballo, después de Denisse López en Sidney 2000. Además sumó otro logro luego de conseguir el bronce en salto de caballo en el Mundial de Gimnasia Artística en 2018 en Doha, Qatar, y de obtener el premio Nacional de Deportes 2019.

Por su parte, la superestrella estadunidense Simone Biles se clasificó para las seis finales de gimnasia y encabezó el concurso general, pese a varios errores inhabituales.

Biles, quien tiene en su palmarés cinco medallas olímpicas (cuatro oros y un bronce, todas en Río 2016) y 19 títulos mundiales, puede aspirar en Tokio 2020 a seis preseas doradas, lo que le permitiría superar el récord que ostenta en la gimnasia la soviética Larissa Latynina, con nueve.

La estadunidense estará por lo tanto en liza en el concurso por equipos el martes, en la prueba general el jueves y en cuatro modalidades (salto, suelo, potro, barras asimétricas) del 1º al 3 de agosto.