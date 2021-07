Parecería que a lo largo de este año de confinamiento tendría más tiempo para componer, pero no. El problema es que muchos de mis alicientes están dentro de la vida misma, y al verme impedido a hacer lo que estaba acostumbrado, no he podido ser más productivo.

Esta pandemia es algo que no nos había tocado vivir y que nos obliga a pensar y comportarnos de otra manera; es una nueva experiencia. A esta edad ya es un poco difícil no nada más entender, sino adecuarse a lo que estamos viviendo.

Para el maestro, la música significa la vida en sí y enfatiza que se siente muy agradecido por haber podido consagrarse a esa expresión, si bien estudió arquitectura para no contrariar a sus padres, carrera que nunca ejerció: No pienso que hubiera podido dedicarme a ninguna otra cosa .

La relación que ha mantenido con el piano es entrañable, lo asume como su instrumento, aunque por encima de él, destaca, está la voz: Nací con ella y me ha acompañado siempre. Es un instrumento que todos tenemos y al que me agrada mucho volver como parte de lo que hago .

La ópera representa para él “la oportunidad de un músico de poner en el escenario una serie de preocupaciones comunes y hacerlas de manera gráfica y teatral. Esto es para mí la mayor importancia de una ópera.

Parece que en determinados momentos me he ido por cuentos mal llamados para niños, pero al fin y al cabo le están dando al mundo una serie de lecciones respecto del ser humano y su comportamiento. No me meto a una fábula nada más porque sí, sino que implica para mí la manera en que un compositor se relaciona con su sociedad y su tiempo.

Indignado por lo que ocurre en el mundo con la pandemia, sobre todo por las miles de muertes diarias debidas a la voracidad de los laboratorios y farmacéuticas, Federico Ibarra no se duerme en sus laureles y afirma que es mucho lo que le resta por hacer.

Si un humano está satisfecho con lo que ha vivido y producido, hasta ahí llegó su vida; si no lo está y piensa que todavía hay algo más qué decir, entonces es también un motor para seguir viviendo.