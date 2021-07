Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Lunes 26 de julio de 2021, p. 28

Con capacidad para recibir mil 400 toneladas diarias de basura, el Centro de Transferencia y Separación de Basura de Azcapotzalco, que inició operaciones formalmente ayer, permitirá al Gobierno de la Ciudad de México ahorros por más de 89 millones de pesos al año por la venta de residuos reciclables y el envío de otros desechos a rellenos sanitarios.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, recorrió la planta, la cual, dijo, cuenta con la tecnología más avanzada en la materia, lo que la convierte en la más moderna de América Latina, y recibirá los residuos generados en las alcaldías Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Agregó que se trata de una obra enmarcada en uno de los pilares de su administración: el acceso a los derechos, en este caso a un medio ambiente sano, y afirmó que por lo menos se construirá una planta más con las mismas características en su gobierno.

No pueden mejorarse las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad si no abrimos los derechos en la ciudad que se transforman en libertades. Si no hay acceso a la educación, a la salud, a un medio ambiente sano, no hay derechos y no hay libertades , expresó.

Se trata además de un proyecto que promueve la economía circular, ya que los desechos son reconvertidos en distintos artículos que puedan ser reutilizados, resaltó.

El secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina, informó que a la construcción de la estación y la planta de Azcapotzalco se destinaron 385 millones de pesos y puede recibir 30 camiones recolectores de basura a la vez, 16 realizando labores de depósito de desechos de manera simultánea y 14 en espera, por lo que no habrá tráfico vehicular; además, generará 404 fuentes de empleo.