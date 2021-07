Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 25 de julio de 2021, p. 10

Fausto de Jesús González, presidente de la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas (Otigli), denunció que por la falta de pago a intérpretes aproximadamente 7 mil indígenas no han tenido juicios justos y advirtió que la situación podría empeorar.

Precisó que el Consejo de la Judicatura Federal y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tienen adeudos con los integrantes de la Otigli, una parte de los cuales se remontan al sexenio pasado.

Ya se han corrido varios procesos sin intérpretes , señaló a La Jornada Guillermo Alejo, integrante del consejo directivo de la Otigli, por lo que se han violentado los derechos de quienes han enfrentado juicios o han hecho denuncias y sólo hablan sus lenguas o entienden poco el español.

Constitucionalmente está establecido que los indígenas hablantes de lenguas originarias, que enfrentan juicios, deben tener traductores. No obstante se calcula que en el país poco más 80 por ciento de ellos no tienen ese beneficio. Un estudio de Asistencia Legal por los Derechos Humanos de 2018 refiere que 42 por ciento de las personas consultadas en Chiapas dijeron no haber tenido un intérprete-traductor y en Oaxaca fue de 40 por ciento.