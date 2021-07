El Ejecutivo federal se refirió a la relación de México con Estados Unidos; dijo que la cercanía con esa potencia obliga a buscar acuerdos, ya que sería un grave error ponernos con Sansón a las patadas, pero al mismo tiempo tenemos poderosas razones para hacer valer nuestra soberanía y demostrar con argumentos, sin balandronadas, que no somos un protectorado, una colonia o su patio trasero .

Ello, en busca de una nueva relación que implique cooperación para el desarrollo y bienestar de todos los pueblos de la región, pero bajo los principios de no intervención, autodeterminación y solución pacífica de los conflictos. “Iniciemos en nuestro continente una relación bajo la premisa de George Washington, según la cual, ‘las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos’”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los países de América Latina y el Caribe a mantener vivo el espíritu de Simón Bolívar y construir en el continente americano un proyecto económico semejante a lo que es la Unión Europea (UE), pero apegado a nuestra historia e identidades , y planteó no descartar la sustitución de la Organización de Estados Americanos (OEA) por un organismo autónomo, no lacayo de nadie .

Sin embargo, dejó claro que es ya inaceptable la política de los últimos dos siglos seguida por Washington caracterizada por invasiones para poner o quitar gobernantes al antojo de las superpotencias. Digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones y los bloqueos .

Acompañado en el presidium por el canciller Marcelo Ebrard, su esposa Beatriz Gutiérrez, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, otros integrantes del gabinete y la escritora chilena Isabel Allende, el Presidente de México resaltó que desde que los países del continente se independizaron de España, Estados Unidos nunca ha dejado de realizar operaciones abiertas y encubiertas en contra de las naciones situadas abajo del río Bravo.

Sólo Cuba, reconoció, durante más de medio siglo ha hecho valer su independencia, enfrentando políticamente al vecino del norte .

Se puede estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su gobierno, pero haber resistido 62 años sin sometimiento es toda una hazaña . En consecuencia, creo que, por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia .

Por esa misma razón, debiera ser declarada patrimonio de la humanidad , resaltó entre aplausos de los asistentes.

López Obrador hizo un amplio recorrido por la biografía de Simón Bolívar, en su lucha por lograr la unidad del continente. No todo fue fácil. Perdió batallas, enfrentó traiciones y, como en todo movimiento trasformador o revolucionario, aparecieron las divisiones internas, que pueden llegar a ser hasta más dañinas que las contiendas contra los verdaderos adversarios .

Por su parte, Ebrard expuso que durante año y medio los países de la región han vivido cotidianamente el riesgo de la pandemia de Covid-19, con muestras de solidaridad, apoyo y compromiso de todas las repúblicas. La gran lección es que si no actuamos en conjunto, como una sola voz, nadie se va a ocupar de nosotros, nadie se preguntará: ¿América Latina ya tendrá las vacunas?