Periódico La Jornada

Domingo 25 de julio de 2021, p. 17

La Habana. Representantes del Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos coincidieron ayer en que los procesos judiciales contra las personas implicadas en hechos delictivos vinculados a las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio en Cuba se realizan con apego a la ley. En las protestas de opositores murió una persona, decenas resultaron heridas y se cometieron actos de vandalismo.

En el Centro de Prensa Internacional, en La Habana, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, aseguró que hasta el viernes se presentaron en los tribunales municipales, en primera estancia, 19 procesos judiciales, causas que involucran a 59 personas, acusadas de cometer presuntos delitos .

Precisó ante periodistas que los casos procesados hasta el momento responden, en lo fundamental, a desorden público, instigación a delinquir, desacato a las autoridades, daños físicos y materiales generados por la violencia.

Ferro dijo que los acusados tienen el derecho de iniciar recursos de apelación para los tribunales en segunda instancia, o sea, en los tribunales provinciales, donde podrán presentar materiales probatorios, por lo que los procesos todavía no tienen sentencia firme .

Desmintió que se haya sembrado una matriz que habla de una avalancha de casos judiciales de procedimientos sumarísimos , debido a que en el argot judicial se establecen como proceso sumario , lo equivalente a procedimiento abreviado , un modelo que se puede hallar en distintas legislaciones del mundo.

Los tribunales cubanos constituyen un sistema de órganos y funcionan con total independencia de cualquier institución del país. Los jueces cubanos sólo deben obediencia a la ley. Están circulando falsas noticias y comentarios con la intención de denigrar, cuestionar la legitimidad y transparencia con que los tribunales cubanos están procesando y juzgando los hechos , agregó.

Aseguró que en estos momentos transcurren los juicios, apegados a lo establecido por la ley, incluyendo el derecho a la defensa, a nombrar abogados, algo que también se ha estado diciendo que no les permiten a los acusados .

De acuerdo con la Constitución de la República, los cubanos tienen derecho a disponer de asistencia letrada desde el inicio del proceso penal, a la presunción de inocencia hasta tanto haya una sentencia firme en su contra, y a ser tratados con respeto a su dignidad e integridad física, síquica y moral.

Consultado sobre la cifra precisa de detenidos, heridos y algunos disturbios, Ferro comentó: Yo también tengo curiosidad, no lo sé. Se habla de una cifra por un lado, de otras por otros, se está investigando, pero yo no conozco ese dato; no es un dato que esté disponible .

La fiscal general, Yamila Peña Ojeda, aclaró en la sesión que la Ley de Procedimiento Penal señala procesos que se ponen a disposición de los tribunales municipales, como en estos casos, por ser delitos de escasa magnitud y son hechos que por su investigación prevé términos menos largos . Hizo énfasis en que a pesar de su prontitud, no quiere decir que no se respeten las garantías de las personas ni se les aperciba de lo que está establecido en la ley procesal vigente .

Liberados sin cargos