Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 25 de julio de 2021, p. 20

Chilpancingo, Gro., Ante el temor de que grupos de la delincuencia organizada incursionen en sus territorios, decenas de integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PCPF), armados con escopetas, peinan periódicamente caminos y cerros aledaños a las poblaciones indígenas nahuas de Ayahualtempa, El Caracol y colonia Los Pinos, municipio de José Joaquín de Herrera, en la Montaña Baja de Guerrero.

El comandante de la CRAC-PCPF Margarito Silva justificó el operativo debido a que no tenemos seguridad, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador diga que sí; aquí no hay Guardia Nacional, eso es mentira, ustedes vieron en el recorrido que no hay nada. Y si no lo hacemos el grupo delictivo ve que bajamos la guardia y nos mata .

Los policías comunitarios conformaron 10 grupos, de 20 personas cada uno. En esta ocasión, partieron desde las 7 de la mañana del viernes desde el punto conocido como Olintepec, aledaño al poblado de Ayahualtempa, y caminaron unos 12 kilómetros por las montañas de sus comunidades.

Durante más de cinco horas, los miembros de la CRAC-PCPF recorrieron los caminos de puntos conocidos como Tlalkuescómatl, Punto Trino, Amatitlán, Hornito, Guayabitas, Mazatepec, hasta llegar a Membrillo; de allí a Topilahuates, donde los comisarios municipales pasaron lista a los policías comunitarios.