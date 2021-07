Entender que el amor es un acto de resistencia, de alguna manera, es un horizonte, es una posibilidad, es una definición. No es nada sencilla la acción de salir a la calle, cruzarla y decirle a alguien que lo quieres mucho en este contexto específico, estando tan lastimados como sociedad, como individuos, ante estos embates constantes y sistemáticos, porque nos pegan por todos lados. Me interesaba compartir honestamente mi manera de ver estas historias y también cómo me sentía , explicó.

Rescribir la ópera prima

En 2017, el cineasta participó y ganó la convocatoria del programa de Óperas Primas de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM –de la que es egresado– lo que le condujo no a comenzar el rodaje sino a un largo y complejo proceso de preproducción y de rescritura del guion para filmar un año después, iniciar su recorrido por festivales en 2019, en el 72 de Locarno –además de Tolouse, La Habana, Morelia, Los Cabos, Ficunam o Black Canvas– y, finalmente, estrenar con las restricciones naturales a la pandemia en la cartelera mexicana el pasado jueves 22 de abril.

Ahora, merced a Sofá Digital, se encuentra disponible en plataformas de video bajo demanda como iTunes, Cinépolis Klic, Google Play, YouTube, Totalplay, Amazon e Izzi.

Tras ganar el estímulo en que participan la UNAM, Imcine y el extinto Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, el director descubrió que la anécdota que idealmente describía y que poseía ciertas implicaciones narrativas, principalmente un final más esperanzador o feliz, no se correspondía con la realidad de las personas que atravesaban las peripecias de sus personajes en la vida real.

“En primer término, me enfrenté con un golpe de realidad, tanto con mi familia como en mi círculo directo. Me pareció poco honesto seguir terco en filmar una película en la que yo ya no creía y gracias a mis asesores me puse a rescribir. Fue un ejercicio muy doloroso pero honesto y fue el momento en el que más miedo tuve antes de filmar, mientras se estaba gestando porque permití que se transformara frente de mí y tenía a todo el crew esperando el texto sobre el que íbamos a trabajar”, rememoró el director.