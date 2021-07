Autores como Guglielmo Carchedi y Michael Roberts ( World in Crisis, A Global Analysis of Marx´s Law of Profitability, Haymarket Books, Chicago, Illinois 2018) consideran como productivas las que desde la posguerra habían sido caracterizadas como tales, ya mencionadas antes, agricultura, silvicultura, ganadería, pesca, minería, extractivas, manufactura, construcción y bienes de servicio público, como electricidad, gas y agua. Y hacen ambas estimaciones mostrando volúmenes diferentes de excedente y comportamientos importantes diferentes en particular entre sus trabajadores por las diferentes condiciones de trabajo en años de registro máximo y de registro mínimo y por su variabilidad.

Otros autores también críticos amplían la clasificación de productiva a más esferas. Incluso algunos consideran que las actividades en los mercados financieros son, finalmente, productivos (David Ramsay Steel por ejemplo en From Marx to Mises: Post-Capitalist Society and the Challenge of Economic Calculation La Salle, Ill, Open Court Publishing Co., 1992, 424 pp.). Esas perspectivas alternativas llevan a consideraciones similares. En 2019 el volumen de excedente equivalente en uno y otro caso fue de 16 mil billones estadunidenses de dólares para la alternativa de todas las compensaciones y de 22 mil billones de dólares para la de solamente las de los trabajadores productivos. Volúmenes impresionantes. Veremos su uso, salen cosas muy interesantes y dramáticas.

De veras.

