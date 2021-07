▲ El cantautor integra el volumen con aforismos, epigramas, frases, reflexiones y ocurrencias que ha plasmado en la plataforma Twitter a los largo de 10 años. Foto cortesía de David Aguilar

Todo tiene que ver con cosas mías. Sí es autobiográfico, un diario, un vaciado, un monólogo, algo que emerge de mí de manera confesional. No lo considero para nada ficción; ésta me cuesta trabajo, tengo mucha necesidad de absorber la realidad.

Según el autor, la brevedad es el signo de la literatura de nuestra época, determinada por la rapidez y lo inmediato, de allí que puede amoldarse de manera natural a Twitter.

Incluso, inventó el término tuiteratura para referirse a lo publicado en esa red social y que, a su decir, implica tener la actitud para filtrar lo íntimo y no tomarse tan en serio lo que allí se publica.

“Es algo muy posmoderno quizás. Otra cosas muy característica, fuerte y especial es que en ese medio no existe temor al plagio. Uno puede pensar una frase que le guste mucho y publicarla sin miedo a que alguien más la retome, algo que no pasaba antes, que había un recelo de lo creativo. Eso no existe en la tuiteratura; es algo muy del siglo XXI: un espíritu de dar sin necesariamente recibir algo a cambio.”

Uno de los mayores inconvenientes que encuentra Aguilar en publicar en esa plataforma es la inmediatez y fugacidad que la determinan. Esa fue una de las razones que lo motivaron a reunir su trabajo en Afuerismos del interior, que se dio a conocer hace unos días en la Ciudad de México y tendrá otras presentaciones en Xalapa, el 27 de julio, así como en Querétaro y San Miguel de Allende, el 4 y el 5 de agosto.