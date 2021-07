Los profesionales de la salud comunican haber pactado con el Insabi que: 1. El proceso de regularización laboral partirá de su antigüedad comprobable como trabajadores de contrato, para lo cual se cruzará el listado con la información de cada trabajador y la del SAT, evitando así anomalías; 2. El proceso será de regularizacion y no de basificación para evitar que ningún sindicato pueda intervenir en él; 3. Iniciaría en junio de 2021; 4. Cubrirá a todo el personal de contrato y, una vez regularizado, ingresará al tabulador del Insabi con todas las prestaciones; 5. Empezará con quienes cuenten con 20 años de antigüedad y proseguirá en orden descendente; 6. Los trámites serán personales en módulos específicos donde se actualizarán los documentos; 7. En Guerrero, Chiapas y San Luis Potosí el Insabi realizará las primeras visitas para conocer la situación de cada entidad y, posteriormente, implementará programas que requerirán contrataciones –dónde contempla emplear personal ya contratado– antes de hacer pública cualquier convocatoria; 8. La regularización iniciará paralelamente en el resto de los estados; 9. Se trata de un movimiento de trabajadores con carácter nacional dotado de un canal de comunicación exclusivo y directo con el Insabi.

Las diferencias en la situación laboral también se reflejan en los derechos y apoyos otorgados en caso de retiro por complicaciones del contagio de Covid-19 o enfermedades incapacitantes potencialmente infectocontagiosas.

El cuestionario de la UNAM confirmó el incremento de la carga de trabajo –con el consecuente riesgo de contagiarse de Covid-19– y que 88 por ciento en el sector público, así como 80 por ciento en el privado reconoció salarios –en general– insuficientes, que también deben destinarse para la adquisición de equi-po de protección.

Las confirmaciones del cuestionario derivan, justamente, de la ausencia de profesionalización. En las instituciones públicas se contrata bajo un esquema que no corresponde al estatus profesional para pagar salarios menores. Ello genera desigualdad entre los trabajadores basificados y aquellos contratados bajo un esquema diferente, ya que muchos profesionales de la salud no pueden acceder a los procesos escalafonarios para compensar sus ingresos con las prestaciones: el llamado salario indirecto, no el directo, que es generalmente bajo.

Frente a este cuadro, lo que sigue es la profesionalización. La meritoria apertura al diálogo del Movimiento de los trabajadores de servicios de salud pública unidos por la basificación merece un gobierno federal con apertura para reconocer que su oferta de regularización es apenas un espejismo alejado, como cuasi-bases, de un nombramiento de base definitivo, con formato único de movimientos y dígito sindical: único garante efectivo del acceso pleno a las prestaciones de seguridad social.

Como en la Ciudad de México con Galenos Salud, sostener que esa regularización es de base supone una base sin garantía al Fondo de Ahorro Capitalizable (Fonac), días económicos, días concedidos, días de descanso por buenas notas, con sólo dos periodos vacacionales, sin periodo de riesgo y con vales menores a los pactados con la FSTSE. O sea: una cuasi-base. Nunca base.

La 4T no debe confundir los derechos laborales de los profesionales sanitarios con el uso que de ellos hizo el sindicalismo corporativo, que sumaba plazas de base como boleto directo de acceso a las prestaciones de la contratación colectiva, sin modernizar los profesiogramas y el compromiso –de los beneficiarios de la basificación– en mejoras de la atención. El diálogo, apenas iniciado, puede brindar la oportunidad de empezar a corregir a fondo el estatus laboral de los indispensables profesionales de la salud.

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco