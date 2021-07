Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Sábado 24 de julio de 2021, p. 8

Las bancadas de Morena y del PT en la Cámara de Diputados calificaron como opaco, lento y sin resultados el trabajo del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, por considerar que no está dando datos concretos sobre los diversos temas analizados por el organismo a su cargo.

Durante la presentación del informe final de actividades de la Comisión de Vigilancia de la ASF, en reunión semipresencial, la morenista Inés Parra lamentó que de las mil 506 auditorías que se planeaban realizar a la anterior cuenta pública, solamente se llevaron a cabo 125, lo que señaló como una muestra del carácter deficiente del trabajo de Colmenares.