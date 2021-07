▲ La principal falta que se detectó en el proceso electoral pasado fue la de no reportar egresos, indicaron consejeros del INE. Foto Cuartoscuro

Indicó que la fiscalización no tiene una naturaleza punitiva, sino que busca cumplir con uno de los principios fundamentales de todo sistema democrático, que es el de la rendición de cuentas .

Córdova mencionó que la principal falta que se detectó a los partidos en las distintas campañas fiscalizadas fue de egresos no reportados. No es un asunto menor, porque se trata de uno de los rubros más desafiantes .

Las conductas más sancionadas, añadió, son egresos no reportados, no comprobados y eventos registrados extemporáneamente, que en conjunto representan 46.12 por ciento del total. A nivel federal se tiene acreditado que los partidos no reportaron 80 millones de pesos de gasto, esto quiere decir que 94 por ciento sí se informó a la autoridad.

En el nivel local el monto de egresos no reportados fue de 268 millones de pesos, 6 por ciento del total involucrado.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela, expuso que en el ámbito local se analizaron 34 mil 969 informes de ingresos y gastos de candidaturas, lo que refleja un cumplimento de 98.4 por ciento.

Mencionó que se detectaron 274 rebases de topes de gastos de campaña, de los cuales sólo 35 correspondieron a candidaturas ganadoras, y en cinco casos se trata de aspirantes que rebasaron por más de 5 por ciento el tope de gastos y el margen de victoria fue inferior a 5 por ciento de diferencia, que son supuestos de ley para su anulación.