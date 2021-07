En el INE, afirmó, no están haciendo bien las cosas , pues desde la cancelación de las candidaturas de Morena al gobierno de Guerrero y Michoacán mostraron que no son demócratas auténticos .

Respecto a los mensajes emitidos en sus redes sociales por la influencer Mariana Rodríguez, esposa del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, durante su campaña electoral, señaló que es lo más normal que un simpatizante, más si se trata de la esposa, pues hable bien de su esposo, si va a cobrar o no, eso es otra cosa .

Agregó que no me dan confianza estas decisiones, la verdad, pero pues hay que respetarlas , tras recordar que el INE mandó el expediente de las candidaturas de Morena al TEPJF, el cual respondió que se debía sancionar por un supuesto gasto no comprobado, pero sin quitar las candidaturas.

Sin embargo, dijo, el organismo electoral respondió al TEPJF con más agravantes. “No sólo no comprobaron, sino que lo hicieron con dolo. Resuelve el tribunal: ‘Quítenles las candidaturas’. Una contradicción completa (…) Y ahora es algo parecido”.

Consideró que lo hecho con las candidaturas de Morena fue una “gran injusticia, un atropello a los derechos ciudadanos, políticos, pero además un absurdo, desde el punto de vista legal, dicen que la ley es la ley, puro cuento (…) dejaron sin participar a dos candidatos y yo sostengo que de manera injusta y con procedimientos completamente irregulares, por decir lo menos”.