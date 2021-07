Roberto Garduño

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 24 de julio de 2021, p. 4

Huamantla, Tlax., En dos años y medio se consolidó el plan de bienestar para nuestro pueblo; ya está concebido, ya está operando , aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, y con una sonrisa de aceptación recordó que la pensión de adulto mayor ya me toca . En la comarca tlaxcalteca, productora de granos básicos y taurina por tradición, se comprometió a mantener la privacidad de sus actos en la provincia, con objeto de respetar la veda electoral hasta el primero de agosto.

En el patio del Colegio de Bachilleres 2 de Tlaxcala, adelantó que para consolidar la política social y los programas que de ella se desprenden, habremos de “tener una reunión pronto, a nivel nacional, entre todos los coordinadores de los programas de Bienestar con la participación de Carlos Torres (quien encabeza esa estrategia contra la pobreza), para ver cómo nos articulamos desde abajo.

Desde las comunidades, para que no nos sectoricemos mucho, que no haya sectarismos de que éstos son los servidores de la nación, éstos son los de becas, éstos son los de adultos mayores, éstos son los de fertilizantes. ¡No! Buscar unirnos, de abajo hacia arriba, todos, y ayudarnos, no sectorizar, no fragmentar, sino actuar de manera coordinada y contar con el apoyo de los gobiernos municipales y de los gobiernos estatales.