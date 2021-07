Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Sábado 24 de julio de 2021, p. a14

Desde 2019 Fratta no ha podido tocar junto con su banda. En lugar de eso, el músico se ha adaptado a lo que él llama conciertos pandémicos ; es decir, las presentaciones vía streaming que ha ofrecido tocando sus canciones en solitario. Sin embargo, el 31 de julio eso cambiará, pues el músico volverá a presentarse frente a un público de verdad, hecho que lo emociona mucho.

Para lograr presentarse solo, Fratta ha tenido que adaptar su manera de tocar lo mismo que sus letras. Me ha hecho como descarnar las canciones y volver a estudiar. Normalmente me apoyo mucho en electrónica y el placer de tocar con otros músicos, pero en esta versión tuve que diseccionar cada canción en su mínima expresión, llevar unas a la guitarra otras al piano. Y a mí me ha gustado mucho, me siento cómodo haciéndolo aunque no sean mis instrumentos principales , describió el bajista.

Sin embargo, estar parado sobre un escenario sin público tampoco ha sido fácil. Para proyectar tienes que pasar muchos canales. Y abrir tu cuerpo, tu cabeza y no dejarte llevar por la ausencia de público, es más, imaginarte que hay miles , contó el músico sobre la manera en que ha recibido el cambio de formato.

De todas formas, Fratta considera que la puerta del streaming abierta por la crisis sanitaria no volverá a cerrarse, e incluso celebra poder tener la oportunidad de tocar frente a público más allá de los límites físicos. A pesar de sentirse solo en los conciertos virtuales, al mismo tiempo el bajista sabe que está siendo visto por gente de todas partes del mundo.

Para adaptarse a las nuevas condiciones en que toca, Fratta ha decidido seleccionar de tres a cuatro canciones de cada uno de sus seis discos de estudio. Pero al ya haber empezado a trabajar antes de la pandemia con los álbumes Romántico Desliz y Acústico Desliz, el músico contaba ya con algunos arreglos pensados para esos temas.