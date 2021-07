S

e dice que se adelantó la sucesión presidencial de 2024.Pero la pregunta es, ¿se adelantó en relación con qué?

Me temo que se está viendo un calendario que es anacrónico. Vaya paradoja.

En el autoritarismo. Efectivamente funcionó el ejercicio del tapado de muy diversas maneras. Aunque sorprendió el dedazo a favor de Ruiz Cortines, mayor sorpresa fue cuando el ungido de don Adolfo fue Adolfito López Mateos. Aquí brilló en todo su esplendor el tapadismo: hasta el último momento todos los analistas coincidían en que sólo había dos candidatos: Casas Alemán y el pintoresco secretario de Agricultura, Flores Muñoz. Como le dijo Ruiz Cortines al desconsolado Flores Muñoz: es que nos ganaron compadre.

Las rupturas. Todas las sucesiones tuvieron tensiones y cuasi rupturas hasta la ruptura de la Corriente Democrática y el desenlace de una de las elecciones más impugnadas, la de 1988. Pero el momento mas dramático en las sucesiones priístas fue la selección de Luis Donaldo Colosio, que culminó trágicamente en su asesinato.

La gobernabilidad. El relativo éxito de las sucesiones priístas se debió al mecanismo de gobernabilidad del régimen sustentado en un tripié: los poderes formales e informales del presidente, el partido hegemónico y el manejo desde el poder de la mezcla entre reglas formales e informales.

La transición. Entre 1977 y 1997 se erosionó gradualmente cada uno de esos puntales de la gobernabilidad. No se sustituyeron porqué no se hizo una reforma del Estado, la cual habría requerido un pacto entre las élites políticas y economicas que tampoco se pudo culminar. Lo que ocurrió fue un desmadejamiento del centro, una fragmentación de fuerzas sociales y una colonización de franjas del estado por poderes fácticos.

La sucesión en las alternancias. Lo primero que se aprecia es que el presidente en turno por errores o accidentes de la vida no logró impulsar a su candidato preferido. Así pasó con Fox y Santiago Creel; con Calderón, quien prefirió a Mouriño, hasta el accidente fatal, y luego a Ernesto Cordero, quien no fue seleccionado, y con Peña Nieto, quien prefirió a Aurelio Nuño y luego a Luis Videgaray para tener que apuntar a un secretario que no era príista.